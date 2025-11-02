Uhapšen prevoznik Jaćimović, niški studenti ostali u autobusu pa pušteni

Južne vesti pre 48 minuta  |  Aleksandar Kostić
Uhapšen prevoznik Jaćimović, niški studenti ostali u autobusu pa pušteni

Ispred Narodne skupštine gde su studenti došli da pruže podršku Dijani Hrki koja je započela štrajk glađu, policija je uhapsila auto-prevoznika Milomira Jaćimovića i zaplenila autobus kojim je on prevozio niške studente sa skupa u Novom Sadu.

U autobusu je bilo troje studenata, ali su oni ubrzo pušteni. Studentima koji su ostali u autobusu najpre nije bilo dozvoljeno da izađu, a vozilo su inspektori odvezli u Beogradsku vatrogasnu brigadu kod Bogoslovije, a ubrzo su njihove kolege saopštile da s oni „kidnapovani“. Niški studenti pušteni, ali autobus prevoznika zaplenjen; foto: niški studenti Ipak, kako je za Južne vesti potvrdio jedan od studenata, oni su ubrzo pušteni iz autobusa i nalaze se na
Povezane vesti »

