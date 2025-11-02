FOTO i VIDEO: Nakon blokade raskrsnice kod Banovine, Novosađani krenuli ka Bulevaru oslobođenja

Uprkos tome što su Zborovi Novog Sada pozvali na skup podrške Dijani Hrki dva sata pre njegovog početka, nekoliko stotina Novosađana odazvalo se pozivu.

Raskrsnica kod Banovine blokirana je u 19 sati, a nakon početka skupa policija je počela da preusmerava saobraćaj. Novosađani su poslali poruke podrške Dijani Hrki. Okupljeni na raskrsnici, kao i na nekim prethodnim okupljanjima, ostavljali su crvene šake, tražeći izbore i pravdu. Sa ove lokacije okupljeni su se uputili ka Bulevaru oslobođenja.