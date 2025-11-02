FOTO i VIDEO: Nakon blokade raskrsnice kod Banovine, Novosađani krenuli ka Bulevaru oslobođenja

Moj Novi Sad pre 2 sata
Uprkos tome što su Zborovi Novog Sada pozvali na skup podrške Dijani Hrki dva sata pre njegovog početka, nekoliko stotina Novosađana odazvalo se pozivu.

Raskrsnica kod Banovine blokirana je u 19 sati, a nakon početka skupa policija je počela da preusmerava saobraćaj. Novosađani su poslali poruke podrške Dijani Hrki. Okupljeni na raskrsnici, kao i na nekim prethodnim okupljanjima, ostavljali su crvene šake, tražeći izbore i pravdu. Sa ove lokacije okupljeni su se uputili ka Bulevaru oslobođenja.
