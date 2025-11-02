Kod Ćacilenda stiglo policijsko pojačanje, Dijana Hrka poručuje: "Gledajte me u oči, skinite štitove"

N1 Info pre 40 minuta  |  Tamara Ognjanović
Kod Ćacilenda stiglo policijsko pojačanje, Dijana Hrka poručuje: "Gledajte me u oči, skinite štitove"

Ispred Skupštine Srbije, gde od jutros Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je jedan od 16 poginulih u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, štrajkuje glađu, stiglo je pojačanje, odnosno policijska brigada za razbijanje demonstracija.

Hrka policiji viče: "Gledajte me u oči, skinite štitove". Veliki broj ljudi pristigao je ispred skupštine, odnosno do Ćacilenda, jer ispred same skupštine nije moguće nikome da priđe, i oni u znak podrške uzvikuju: "Dijana" i pogrdno "Vučiću, Šiptare". Policiji viču: "Idite na Kosovo". Ne zna se gde je autobus, kojim je prevoznik Milomir Janićijević dovezao niške studente iz Novog Sada do Ćacilenda. Prvobitno je bilo objavljeno da je autobus kod Bogoslovije, ali,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Auto-prevoznik Milomir Jaćimović uhapšen ispred Skupštine Srbije

Auto-prevoznik Milomir Jaćimović uhapšen ispred Skupštine Srbije

Vreme pre 30 minuta
Napeto ispred Skupštine: Okupljanje podrške Dijani Hrki, policija ne dozvoljava prilaz šatorskom naselju

Napeto ispred Skupštine: Okupljanje podrške Dijani Hrki, policija ne dozvoljava prilaz šatorskom naselju

NIN pre 35 minuta
Bivši reprezentativac Srbije pozvao građane da pruže podršku Dijani Hrki

Bivši reprezentativac Srbije pozvao građane da pruže podršku Dijani Hrki

Danas pre 6 minuta
Tenzije ispred Skupštine: Policija potisnula građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, priveden autoprevoznik Jaćimović…

Tenzije ispred Skupštine: Policija potisnula građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, priveden autoprevoznik Jaćimović

Danas pre 35 minuta
Policija rastjerala prosvjednike u Beogradu, uhitila vozača autobusa i studente

Policija rastjerala prosvjednike u Beogradu, uhitila vozača autobusa i studente

SEEbiz pre 35 minuta
Policija intervenisala na mestu gde Dijana Hrka štrajkuje glađu, uhapšen prevoznik Jaćimović, pušteni studenti iz autobusa…

Policija intervenisala na mestu gde Dijana Hrka štrajkuje glađu, uhapšen prevoznik Jaćimović, pušteni studenti iz autobusa

Novi magazin pre 35 minuta
Štimac: Svi na ulice! Kinsi: Nisam razumeo, ali podržavam

Štimac: Svi na ulice! Kinsi: Nisam razumeo, ali podržavam

Sport klub pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoSkupština SrbijeNovi SadDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Auto-prevoznik Milomir Jaćimović uhapšen ispred Skupštine Srbije

Auto-prevoznik Milomir Jaćimović uhapšen ispred Skupštine Srbije

Vreme pre 30 minuta
Napeto ispred Skupštine: Okupljanje podrške Dijani Hrki, policija ne dozvoljava prilaz šatorskom naselju

Napeto ispred Skupštine: Okupljanje podrške Dijani Hrki, policija ne dozvoljava prilaz šatorskom naselju

NIN pre 35 minuta
Bivši reprezentativac Srbije pozvao građane da pruže podršku Dijani Hrki

Bivši reprezentativac Srbije pozvao građane da pruže podršku Dijani Hrki

Danas pre 6 minuta
Zašto mačke obožavaju da se penju na kuhinjski pult – i kako ih sprečiti da to rade

Zašto mačke obožavaju da se penju na kuhinjski pult – i kako ih sprečiti da to rade

Danas pre 30 minuta
Tenzije ispred Skupštine: Policija potisnula građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, priveden autoprevoznik Jaćimović…

Tenzije ispred Skupštine: Policija potisnula građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, priveden autoprevoznik Jaćimović

Danas pre 35 minuta