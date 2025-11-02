Napad nožem u engleskom vozu: Desetoro teško povređeno

Nedeljnik pre 32 minuta
Napad nožem u engleskom vozu: Desetoro teško povređeno

Deset osoba zadobilo je povrede opasne po život nakon napada nožem koji se sinoć dogodio u vozu u Kembridžširu, saopštila je policija a objavio Gardijan.

Dve osobe su uhapšene, a u istragu je uključena i antiteroristička policija kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv ovog, kako ga je premijer Kir Starmer nazvao, „užasnog incidenta“. Napad se dogodio na vozu koji je saobraćao od Donkastera do stanice Kings Kros u Londonu. Odgovor policije i hitnih službi Britanska saobraćajna policija je potvrdila da im antiteroristička jedinica pruža podršku u istrazi. Inicijalno je aktivirana šifra „Plato“, nacionalni kod koji
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Velikoj Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Velikoj Britaniji, uhapšene dve osobe

Euronews pre 48 minuta
(Video) "strašno je bilo; Kao u nekom filmu!" Putnici u vozu u Londonu su vrištali od straha! Prva ispovest svedoka o horor…

(Video) "strašno je bilo; Kao u nekom filmu!" Putnici u vozu u Londonu su vrištali od straha! Prva ispovest svedoka o horor noći u kojoj je deset ljudi izbodeno nožem

Dnevnik pre 2 minuta
Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

RTV pre 1 sat
Masovno ubadanje u vozu u Velikoj Britaniji

Masovno ubadanje u vozu u Velikoj Britaniji

Vreme pre 1 sat
(Video) Ljudi izbodeni nožem u vozu! Krvavi napad u Engleskoj, devetoro se bori za život: "Scene su stravične"

(Video) Ljudi izbodeni nožem u vozu! Krvavi napad u Engleskoj, devetoro se bori za život: "Scene su stravične"

Blic pre 1 sat
Devet osoba sa povredama opasnim po život nakon uboda nožem u vozu Doncaster-London

Devet osoba sa povredama opasnim po život nakon uboda nožem u vozu Doncaster-London

Slobodna Evropa pre 1 sat
VIDEO Napad nožem u vozu Britaniji: Desetoro ranjeno, dve osobe uhapšene

VIDEO Napad nožem u vozu Britaniji: Desetoro ranjeno, dve osobe uhapšene

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LondonGardijan

Svet, najnovije vesti »

SAD neće slati visoke predstavnike na konferenciju COP30

SAD neće slati visoke predstavnike na konferenciju COP30

Nova ekonomija pre 42 minuta
Policija zaplenila akcije Kamparija vredne više od milijardu evra zbog istrage o utaji poreza

Policija zaplenila akcije Kamparija vredne više od milijardu evra zbog istrage o utaji poreza

Nova ekonomija pre 32 minuta
Dijana Hrka najavila početak štrajka glađu u 11.52

Dijana Hrka najavila početak štrajka glađu u 11.52

Vreme pre 32 minuta
Napad nožem u engleskom vozu: Desetoro teško povređeno

Napad nožem u engleskom vozu: Desetoro teško povređeno

Nedeljnik pre 32 minuta
Tramp zapretio vojnom akcijom u Nigeriji zbog ubijanja hrišćana

Tramp zapretio vojnom akcijom u Nigeriji zbog ubijanja hrišćana

Nova pre 8 minuta