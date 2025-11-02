Koliko ljudi je prisustvovalo skupu u Novom Sadu 1. novembra: Arhiv javnih skupova objavio procenu

Na komemorativnom skupu u Novom Sadu, povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici, u trenutku odavanja pošte u 12 časova bilo je prisutno oko 110.000 ljudi, objavio je Arhiv javnih skupova.

Ova procena ne obuhvata građane koji su u tom trenutku ostali zaglavljeni na prilaznim putevima ka Novom Sadu, objavio je Arhiv. Prema evidenciji Arhiva javnih skupova, reč je o najvećem skupu ikada održanom u Novom Sadu. Arhiv je uporedio ovaj skup sa dosada najmasovnijim okupljanjem koje je organizovano u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću (12. aprila ove godine, nakon čega je osnovan „ćacilend“), i zaključio da je skup u Novom Sadu bio dvostruko