Koliko ljudi je prisustvovalo skupu u Novom Sadu 1. novembra: Arhiv javnih skupova objavio procenu

Nova ekonomija pre 1 sat
Koliko ljudi je prisustvovalo skupu u Novom Sadu 1. novembra: Arhiv javnih skupova objavio procenu

Na komemorativnom skupu u Novom Sadu, povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici, u trenutku odavanja pošte u 12 časova bilo je prisutno oko 110.000 ljudi, objavio je Arhiv javnih skupova.

Ova procena ne obuhvata građane koji su u tom trenutku ostali zaglavljeni na prilaznim putevima ka Novom Sadu, objavio je Arhiv. Prema evidenciji Arhiva javnih skupova, reč je o najvećem skupu ikada održanom u Novom Sadu. Arhiv je uporedio ovaj skup sa dosada najmasovnijim okupljanjem koje je organizovano u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću (12. aprila ove godine, nakon čega je osnovan „ćacilend“), i zaključio da je skup u Novom Sadu bio dvostruko
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu je bilo oko 110.000 ljudi

Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu je bilo oko 110.000 ljudi

Vreme pre 2 sata
Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu u podne bilo 110.000 ljudi

Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu u podne bilo 110.000 ljudi

NoviSad.com pre 1 sat
Najveći skup ikada: Saopšteno koliko je juče bilo ljudi u Novom Sadu

Najveći skup ikada: Saopšteno koliko je juče bilo ljudi u Novom Sadu

Pravda pre 2 sata
Arhiv javnih skupova: Na komemoraciji u Novom Sadu bilo 110.000 ljudi, MUP tvrdi 39.000

Arhiv javnih skupova: Na komemoraciji u Novom Sadu bilo 110.000 ljudi, MUP tvrdi 39.000

Serbian News Media pre 1 sat
Arhiv javnih skupova: Na komemorativnom skupu u Novom Sadu bilo 110 hiljada ljudi

Arhiv javnih skupova: Na komemorativnom skupu u Novom Sadu bilo 110 hiljada ljudi

Beta pre 3 sata
„Najveći skup ikada u NS“: Arhiv javnih skupova objavio koliko se ljudi juče okupilo u Novom Sadu

„Najveći skup ikada u NS“: Arhiv javnih skupova objavio koliko se ljudi juče okupilo u Novom Sadu

Danas pre 3 sata
Arhiv javnih skupova: Na komemorativnom skupu u Novom Sadu bilo 110 hiljada ljudi

Arhiv javnih skupova: Na komemorativnom skupu u Novom Sadu bilo 110 hiljada ljudi

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(Foto): Kralj srpskog neba nađen povređen u pustinji, na više od 2.200 kilometara od naše zemlje

(Foto): Kralj srpskog neba nađen povređen u pustinji, na više od 2.200 kilometara od naše zemlje

Blic pre 11 minuta
Hod kroz varljivost sećanja

Hod kroz varljivost sećanja

Danas pre 1 sat
Više stotina građana dočekalo u Čačku studente i maturante koji su se vratili iz Novog Sada

Više stotina građana dočekalo u Čačku studente i maturante koji su se vratili iz Novog Sada

Danas pre 55 minuta
Miroslav Mikica Petrović, fotograf: Slikam proteste svakodnevno, jer – ovo je istorija

Miroslav Mikica Petrović, fotograf: Slikam proteste svakodnevno, jer – ovo je istorija

Danas pre 45 minuta
Eu uvodi nova pravila za vozačke dozvole: Od sada i mlađi za volanom, a stiže i jedna velika promena

Eu uvodi nova pravila za vozačke dozvole: Od sada i mlađi za volanom, a stiže i jedna velika promena

Blic pre 45 minuta