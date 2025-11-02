Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu je bilo oko 110.000 ljudi

Vreme pre 29 minuta
Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu je bilo oko 110.000 ljudi

U trenutku odavanja pošte u 12 časova u Novom Sadu bilo je prisutno oko 110.000 ljudi, podaci su Arhiva javnih skupova. Prema MUP-u, bilo ih je 39.000

Na komemorativnom skupu u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, u trenutku odavanja pošte u 12 časova bilo je prisutno oko 110.000 ljudi. Ova procena ne obuhvata građane koji su u tom trenutku ostali zaglavljeni na prilaznim putevima ka Novom Sadu. Prema evidenciji Arhiva javnih skupova, reč je o najvećem skupu ikada održanom u Novom Sadu, dvostruko većem od dosad najmasovnijeg skupa podrške predsedniku Vučiću održanog 12. aprila
