Pentagon se priprema za akciju protiv Nigerije

Politika pre 57 minuta
Pentagon se priprema za akciju protiv Nigerije

Tramp je u subotu optužio nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da se Pentagon sprema za akciju protiv Nigerije po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa. „Da gospodine. Ubijanje nevinih hrišćana u Nigeriji – i bilo gde - mora odmah da prestane. Ministarstvo rata se sprema za akciju. Ili će nigerijska vlada zaštititi hrišćane, ili ćemo ubiti islamske teroriste koji čine ove užasne zločine", napisao je Hegset na platformi X. On je priložio i Trampovu prethodnu objavu o spremnosti
