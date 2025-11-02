VIDEO Novosađani na protestu u znak podrške Dijani Hrka: Otisci krvavih šaka kod prostorija SNS-a

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
U Novom Sadu je organizovan skup podrške Dijani Hrka, čiji je sin jedna od žrtava pada nadstrešnice, koja je danas počela štrajk glađu.

Nakon okupljanja, kod Banovine, kolona je krenula u protestnu šetnju. Na prostorijama SNS-a na Bulevaru oslobođenja ostavili su crvene otiske šaka na spuštenim roletnama. Zastali su i ispred zgrade Bezbednostno-informativne agencije gde su na pločniku ostavili otiske krvavih šaka. Na skup su pozvali zborovi građana Novog Sada. Dijana Hrka počela je danas štrajk glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Ispred Skupštine Srbije, okupio se veliki broj građana da joj
Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadZrenjaninŠtrajk glađuSNSDijana Hrka

