FoNet: Maskirane osobe iz Ćacilenda oborile na zemlju i šutirale našeg novinara, žandarm mu na to rekao da prođe dalje

Cenzolovka pre 1 sat  |  FoNet
Nepoznate osobe koje su došle iz šatorskog naselja na Trgu Nikole Pašića napale su noćas oko 23 časa novinara novinske agencije FoNet Marka Čonjagića kod gradilišta u Kosovskoj ulici, dok je izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrki, majci Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Poslanik Bakarec sa crvenim beretkama za stolom ispred Skupštine (foto: Perica Gunjić / Cenzolovka) Četvorica muškaraca, od kojih su trojica bila maskirana su reportera FoNeta koji je bio vidno obeležen u fluorescentnom prsluku sa press natpisom, prvo pokušali da uvuku u ograđeni prostor. Kada im to nije uspelo udarali su ga oborili i šutirali dok je bio na zemlji. Građani koji su svedočili napadu su dozivali policiju tražeći pomoć na napadnutog novinara. Prišao je
