(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Skandiranja "Aco Srbine" iz Ćacilenda, policija ih obezbeđuje

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, desno od zgrade parlamenta.

Sa njom su zajedno građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend, a tokom odavanje pošte u 11.52 iz šatorskog naselja čuli su se povici "Aco Srbine". Sinoć su, kao i u nedelju veče, zabeleženi incidenti. I sinoć su, pristalice vlasti, nasuprot bolu jedne majke, puštali sa ozvučenja muziku. Studenti FDU-a su naveli da je policija privela dvoje njihovih kolega. Zabeleženi su novi napadi iz šatorskog naselja. Agencija FoNet je saopštila da su