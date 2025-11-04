(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Skandiranja "Aco Srbine" iz Ćacilenda, policija ih obezbeđuje

N1 Info pre 51 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Skandiranja "Aco Srbine" iz Ćacilenda, policija ih obezbeđuje

N1 Info pre 51 minuta  |  N1 Beograd

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, desno od zgrade parlamenta.

Sa njom su zajedno građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend, a tokom odavanje pošte u 11.52 iz šatorskog naselja čuli su se povici "Aco Srbine". Sinoć su, kao i u nedelju veče, zabeleženi incidenti. I sinoć su, pristalice vlasti, nasuprot bolu jedne majke, puštali sa ozvučenja muziku. Studenti FDU-a su naveli da je policija privela dvoje njihovih kolega. Zabeleženi su novi napadi iz šatorskog naselja. Agencija FoNet je saopštila da su
