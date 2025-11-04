Ponovo okupljanja ispred skupštine, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Saobraćaj blokiran

NIN pre 1 sat
Ponovo okupljanja ispred skupštine, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Saobraćaj blokiran

Majka mladića nastradalog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici Dijana Hrka nastavila je danas štrajk glađu, a ispred Skupštine Srbije jutros je bilo mirno.

Dijana Hrka počela je u nedelju štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i vanredne izbore. Ispred Skupštine okupljeni su i građani koji pružaju podršku Dijani Hrki. Sa druge strane ograde, nalaze se pristalice vlasti na platou ispred Parlamenta i u šatorima u Ćacilendu. Građani i studenti su i sinoć bili okupljeni na raskrsnici Takovske
N1 Info pre 20 minuta
Novi magazin pre 2 sata
Mašina pre 3 sata
N1 Info pre 3 sata
RTS pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
In medija pre 4 sati
Skupština SrbijeVanredni izboriŠtrajk glađuIzboriprotestiDijana Hrka

N1 Info pre 20 minuta
Neformalna grupa sudija i tužilaca: Protivustavno da predsednik ocenjuje ispravnost sudskih odluka

Neformalna grupa sudija i tužilaca: Protivustavno da predsednik ocenjuje ispravnost sudskih odluka

N1 Info pre 29 minuta
Francuska književna nagrada Gonkur dodeljena piscu Loranu Movinjeu

Francuska književna nagrada Gonkur dodeljena piscu Loranu Movinjeu

Beta pre 50 minuta
V.D. DIREKTORA VALJEVSKE GIMNAZIJE: “BLOKADA ŠKOLE NEZAKONITA”

V.D. DIREKTORA VALJEVSKE GIMNAZIJE: “BLOKADA ŠKOLE NEZAKONITA”

Valjevska posla pre 29 minuta
Mojsilović i Hupis razgovarali o unapređenju bilateralne vojne saradnje

Mojsilović i Hupis razgovarali o unapređenju bilateralne vojne saradnje

RTV pre 35 minuta