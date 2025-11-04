(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Policija odvela Milomira Jaćimovića, studenti DUNP stigli u Novi Pazar

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, desno od zgrade parlamenta.

Sa njom su zajedno građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend, a tokom odavanja pošte u 11.52 iz šatorskog naselja čuli su se povici "Aco Srbine". U ponedeljak su, kao i u nedelju veče, zabeleženi incidenti. Pristalice vlasti su, nasuprot bolu jedne majke, puštali sa ozvučenja muziku. Studenti FDU su naveli da je policija privela dvoje njihovih kolega. Zabeleženi su novi napadi iz šatorskog naselja. Agencija FoNet je saopštila da su