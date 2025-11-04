Dramatično u centru Beograda: Autoprevoznik Jaćimović odveden u policijsku stanicu

NIN pre 55 minuta
Dramatično u centru Beograda: Autoprevoznik Jaćimović odveden u policijsku stanicu

Majka mladića nastradalog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici Dijana Hrka nastavila je danas štrajk glađu, a ispred Skupštine Srbije jutros je bilo mirno.

Dijana Hrka počela je u nedelju štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i vanredne izbore. Ispred Skupštine okupljeni su i građani koji pružaju podršku Dijani Hrki. Sa druge strane ograde, nalaze se pristalice vlasti na platou ispred Parlamenta i u šatorima u Ćacilendu. Građani i studenti su i sinoć bili okupljeni na raskrsnici Takovske
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Kod Skupštine mirno uz manje provokacije

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Kod Skupštine mirno uz manje provokacije

Radio 021 pre 24 sata
Dijana Hrka: „Ja nisam ni pozicija ni opozicija, u ovu borbu sam krenula sama”

Dijana Hrka: „Ja nisam ni pozicija ni opozicija, u ovu borbu sam krenula sama”

Vreme pre 24 sata
SSP: „Režimski batinaši napali novinara Foneta, Srbija na 96. mestu po slobodi medija“

SSP: „Režimski batinaši napali novinara Foneta, Srbija na 96. mestu po slobodi medija“

Serbian News Media pre 24 sata
NUNS osudio napad na reportera Foneta: „Policija nije blagovremeno reagovala uprkos pozivima“

NUNS osudio napad na reportera Foneta: „Policija nije blagovremeno reagovala uprkos pozivima“

Serbian News Media pre 24 sata
Takovska 10: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu – Srbija između ulice i institucija

Takovska 10: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu – Srbija između ulice i institucija

RTS pre 1 sat
Skupovi podrške Dijani Hrki kod Narodne skupštine i u više gradova Srbije

Skupovi podrške Dijani Hrki kod Narodne skupštine i u više gradova Srbije

RTS pre 1 sat
(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Policija odvela Milomira Jaćimovića, studenti DUNP stigli u Novi Pazar

(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Policija odvela Milomira Jaćimovića, studenti DUNP stigli u Novi Pazar

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeVanredni izboriŠtrajk glađuIzboriprotestiDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Danas pre 7 minuta
Radikalski otrov podela još uvek je prisutan

Radikalski otrov podela još uvek je prisutan

Radar pre 27 minuta
Četiri zida, jedan ekran, nijedan zagrljaj

Četiri zida, jedan ekran, nijedan zagrljaj

Radar pre 27 minuta
Predsedniče, pljunuli ste i ponizili žrtve

Predsedniče, pljunuli ste i ponizili žrtve

Radar pre 27 minuta
Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Danas pre 1 sat