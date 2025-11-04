Dramatično u centru Beograda: Autoprevoznik Jaćimović odveden u policijsku stanicu

Majka mladića nastradalog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici Dijana Hrka nastavila je danas štrajk glađu, a ispred Skupštine Srbije jutros je bilo mirno.

Dijana Hrka počela je u nedelju štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i vanredne izbore. Ispred Skupštine okupljeni su i građani koji pružaju podršku Dijani Hrki. Sa druge strane ograde, nalaze se pristalice vlasti na platou ispred Parlamenta i u šatorima u Ćacilendu. Građani i studenti su i sinoć bili okupljeni na raskrsnici Takovske