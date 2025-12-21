"Ili oni ili mi": Protest studenata u blokadi u Novom Pazaru

NIN pre 1 sat  |  NIN
"Ili oni ili mi": Protest studenata u blokadi u Novom Pazaru

Studenti u blokadi organizuju danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom "Ili oni ili mi", jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Okupljanje je počelo od 11 časova ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a glavni program i obraćanja okupljenima održana su od 17 časova. "Već više od godinu dana borimo se protiv nepravde, represije i pritisaka. Ali sada je došao kritični trenutak da još jednom pokažemo šta možemo kada smo zajedno", kazali su oni. Studenti su pozvali na protest zbog toga što je oko 200 studenata izgubilo status, a oko 30 profesora dobilo otkaz. Oni traže
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Završen protest studenata u Novom Pazaru, saobraćaj ponovo prohodan

Završen protest studenata u Novom Pazaru, saobraćaj ponovo prohodan

Euronews pre 43 minuta
Verbalno napadnut Fahrudin Kladničanin tokom protesta u Novom Pazaru

Verbalno napadnut Fahrudin Kladničanin tokom protesta u Novom Pazaru

N1 Info pre 2 sata
Studenti i profesori: U Novom Pazaru se brani ideja zajedništva

Studenti i profesori: U Novom Pazaru se brani ideja zajedništva

Ozon press pre 1 sat
BLOG Završen protest u Novom Pazaru, studenti pokazali da „u Srbiji nema većina i manjina, nego samo ljudi i neljudi“

BLOG Završen protest u Novom Pazaru, studenti pokazali da „u Srbiji nema većina i manjina, nego samo ljudi i neljudi“

Nova pre 2 sata
(BLOG) Održan protest „Ili oni ili mi“ u Novom Pazaru: "Studenti i slobodni profesori DUNP postali simbol borbe protiv…

(BLOG) Održan protest „Ili oni ili mi“ u Novom Pazaru: "Studenti i slobodni profesori DUNP postali simbol borbe protiv nepravde"

N1 Info pre 4 sati
Student DUNP-a: Naredni koraci zavisiće od ishoda razgovora sa novom rektorkom

Student DUNP-a: Naredni koraci zavisiće od ishoda razgovora sa novom rektorkom

N1 Info pre 4 sati
U Novom Pazaru održan skup podrške Državnom univerzitetu

U Novom Pazaru održan skup podrške Državnom univerzitetu

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi Sadstudentiprotesti

Društvo, najnovije vesti »

Student iz Niša Dimitrije Dimić u „Utisku“: Uhapšeni studenti tretirani kao teroristi, privedeni zbog snimka sa Informera…

Student iz Niša Dimitrije Dimić u „Utisku“: Uhapšeni studenti tretirani kao teroristi, privedeni zbog snimka sa Informera

Danas pre 18 minuta
Vremeplov: Umro istoričar Jovan Rajić

Vremeplov: Umro istoričar Jovan Rajić

RTV pre 13 minuta
Drugi desant na Košutnjak

Drugi desant na Košutnjak

Radar pre 13 minuta
„Privođenja, prisluškivanja i pretnje – gde je granica represije?“: Gosti „Utiska nedelje“ o tome koga i šta danas brani…

„Privođenja, prisluškivanja i pretnje – gde je granica represije?“: Gosti „Utiska nedelje“ o tome koga i šta danas brani policija u Srbiji

Danas pre 28 minuta
Srcem, olovkom i mikrofonom čuvali su rodnu grudu: U susret 22. decembru – Danu JNA

Srcem, olovkom i mikrofonom čuvali su rodnu grudu: U susret 22. decembru – Danu JNA

Danas pre 2 sata