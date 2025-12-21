"Ili oni ili mi": Protest studenata u blokadi u Novom Pazaru

Studenti u blokadi organizuju danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom "Ili oni ili mi", jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Okupljanje je počelo od 11 časova ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a glavni program i obraćanja okupljenima održana su od 17 časova. "Već više od godinu dana borimo se protiv nepravde, represije i pritisaka. Ali sada je došao kritični trenutak da još jednom pokažemo šta možemo kada smo zajedno", kazali su oni. Studenti su pozvali na protest zbog toga što je oko 200 studenata izgubilo status, a oko 30 profesora dobilo otkaz. Oni traže