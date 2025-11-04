UNS osudio napad na novinara agencije Fonet

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas napad okupljenih u Pionirskom parku na novinara agencije Fonet Marka Čonjagića i zatražilo od nadležnih da pronađu i kazne napadače.

Kako je Čonjagić rekao UNS-u, četvorica maskiranih muškaraca koji su došli iz šatorskog naselja na Trgu Nikole Pašića napali su ga naočigled pripadnika policije kod gradilišta u Vlajkovićevoj ulici. Kako je naveo, on je u tom trenutku izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrki, koja štrajkuje glađu tražeći odgovornost za pogibiju njenog sina koji je stradao prošle godine kada se obrušila nadstrešnica novosadske Železničke stanice. Čonjagić je dodao da su ti muškarci