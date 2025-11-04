NUNS: Hitno identifikovati i procesuirati napadače na reportera FoNeta i obezbediti sigurne uslove za izveštavnje

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje napad na reportera agencije FoNet Marka Čonjagića, koji je sinoć oko 23 časa fizički napadnut u Kosovskoj ulici u Beogradu dok je izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrki. NUNS traži da MUP hitno identifikuje napadače, a nadležno tužilaštvo da bez odlaganja pokrene postupke.

Prema svedočenjima, četvorica muškaraca (trojica maskiranih) pokušala su da uvuku novinara FoNeta u ograđeni prostor, a potom su ga oborili i šutirali. Novinar je na sebi imao jasna obeležja da je novinar, nosio je između ostalog fluorescentni prsluk sa natpisom „press“. „Naročito zabrinjava što, uprkos dozivanjima građana i obraćanju napadnutog policijskim službenicima, blagovremena i adekvatna policijska reakcija nije usledila. Policajci u civilu koji su bili
