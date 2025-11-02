Hitna pomoć: Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar

BEOGRAD - Mladić starosti 19 godina uboden je nožem sinoć u 20.47 časova u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu, rečeno je Tanjugu jutros u Hitnoj pomoći.

On je sa ubodnom ranom kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Tokom protekle noći dogodile su lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 119 puta, od čega je 18 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je slučajeva intokcikacije alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su odvezene na odeljenje toksikologije VMA. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici