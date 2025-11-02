Hitna pomoć: Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Hitna pomoć: Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar

BEOGRAD - Mladić starosti 19 godina uboden je nožem sinoć u 20.47 časova u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu, rečeno je Tanjugu jutros u Hitnoj pomoći.

On je sa ubodnom ranom kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Tokom protekle noći dogodile su lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 119 puta, od čega je 18 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je slučajeva intokcikacije alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su odvezene na odeljenje toksikologije VMA. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevezen u bolnicu

Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevezen u bolnicu

N1 Info pre 6 minuta
Izboden mladić (19) na Novom Beogradu

Izboden mladić (19) na Novom Beogradu

Blic pre 17 minuta
Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar: Hitna pomoć intervenisala 119 puta

Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar: Hitna pomoć intervenisala 119 puta

Euronews pre 6 minuta
Ubadanje nožem u Novom Beogradu: Mladić (19) ranjen, hitno prebačen u KBC Zemun, saobraćajka na Pupinovom mostu

Ubadanje nožem u Novom Beogradu: Mladić (19) ranjen, hitno prebačen u KBC Zemun, saobraćajka na Pupinovom mostu

Kurir pre 21 minuta
Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

RTS pre 1 sat
Krvava noć u Beogradu Mladić (19) nožem ranjen na ulici, odmah prebačen u Urgentni centar

Krvava noć u Beogradu Mladić (19) nožem ranjen na ulici, odmah prebačen u Urgentni centar

Dnevnik pre 46 minuta
Mladić (19) izboden nožem Hitno prevezen u Urgentni centar!

Mladić (19) izboden nožem Hitno prevezen u Urgentni centar!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VMA

Hronika, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevezen u bolnicu

Hitna pomoć: Mladić uboden nožem na Novom Beogradu, prevezen u bolnicu

N1 Info pre 6 minuta
Izboden mladić (19) na Novom Beogradu

Izboden mladić (19) na Novom Beogradu

Blic pre 17 minuta
Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar: Hitna pomoć intervenisala 119 puta

Mladić (19) uboden nožem i prevezen u Urgentni centar: Hitna pomoć intervenisala 119 puta

Euronews pre 6 minuta
Ubadanje nožem u Novom Beogradu: Mladić (19) ranjen, hitno prebačen u KBC Zemun, saobraćajka na Pupinovom mostu

Ubadanje nožem u Novom Beogradu: Mladić (19) ranjen, hitno prebačen u KBC Zemun, saobraćajka na Pupinovom mostu

Kurir pre 21 minuta
"Ubadaj ga u vrat, zakolji ih!" Ispovest majke Vukašina (23) koji je nasmrt pretučen na Vračaru

"Ubadaj ga u vrat, zakolji ih!" Ispovest majke Vukašina (23) koji je nasmrt pretučen na Vračaru

Alo pre 26 minuta