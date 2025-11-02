Leks specijalis o zgradi Generalštaba i izmene Zakona o biračkom spisku na sednici Skupštine Srbije u utorak

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
Leks specijalis o zgradi Generalštaba i izmene Zakona o biračkom spisku na sednici Skupštine Srbije u utorak

BEOGRAD - Realizacija projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između Ulica kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije, navodi se u obrazloženju donošenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije ovog projekta, odnosno leks specijalisa o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, čiji predlog se nalazi na predloženom dnevnom redu Skupštine Srbije sazvane za utorak, 4. novembar.

Predlog zakona podnelo je 110 narodnih poslanika. Oni su predložili da se zakon donese po hitnom postupku a za predstavnika predlagača određen je narodni poslanik Milenko Jovanov. Svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju se hitnim i svi državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti, navodi
