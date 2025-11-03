N1: Uhapšen Vladimir Štimac

N1: Uhapšen Vladimir Štimac

Nekadašnji košarkaški reprezentativac i aktivista Vladimir Štimac uhapšen je noćas.

Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, Štimca su uhapsili ispred zgrade RTS. Inače, MUP Srbije je nešto iza dva sata posle ponoći saopštio je da je priveo 37 osoba koje su, kako navode, učestvovale u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata ispred Skupštine. Dodali su da tragaju za ostalim počiniocima istih dela. Prorežimski tabloidi javljaju da je, kako navode, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen jer je celog dana
