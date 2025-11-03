„Pick and roll“ sa Mićom Berićem: Zvezda dominira i juri rekord, Partizan ima loše suđenje u Evroligi VIDEO

Nova pre 58 minuta  |  Autor: Nebojša Todorović
„Pick and roll“ sa Mićom Berićem: Zvezda dominira i juri rekord, Partizan ima loše suđenje u Evroligi VIDEO

Dve pobede Crvene zvezde i dva poraza Partizana, od 0-2 na 6-2 i napad na rekord vezanih trijumfa, dok su crno-beli pali na 3-5.

Šta Mića Berić kaže o suđenju crno-belima i formi srpskih igrača u Evroligi - stigao je novi "Pick and roll". Raiffeisen banka, prijatelj košarke. Bez greške u koracima, otvaranje računa za 15 minuta potpuno onlajn. Stvarno može. Zajedno sa legendarnim Miroslavom Berićem vrtimo i treću sezonu podkasta „ Pick and roll„, opet vas na našem portalu čeka podcast kao nijedan drugi. Na Nova.rs družimo se svakog ponedeljka sve do borbe za titulu evropskog prvaka. Evroliga,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

VIDEO: Situacija večeras mirna između dva skupa kod Skupštine, iz Ćacilenda povremeno trešti muzika

VIDEO: Situacija večeras mirna između dva skupa kod Skupštine, iz Ćacilenda povremeno trešti muzika

Radio 021 pre 8 minuta
Situacija večeras mirna između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Situacija večeras mirna između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Beta pre 1 sat
Izveštaj sa lica mesta: Mirna situacija između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Izveštaj sa lica mesta: Mirna situacija između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Serbian News Media pre 1 sat
Lazić podržao Štimca uz citat Njegoša koji vole Delije (FOTO)

Lazić podržao Štimca uz citat Njegoša koji vole Delije (FOTO)

Sport klub pre 1 sat
Novi Sad i Njemačka - protesti ne prestaju

Novi Sad i Njemačka - protesti ne prestaju

WDR pre 2 sata
Branko Lazić se ponovo oglasio, sada zbog hapšenja Štimca, porukom od četiri reči stao uz bivšeg saigrača

Branko Lazić se ponovo oglasio, sada zbog hapšenja Štimca, porukom od četiri reči stao uz bivšeg saigrača

Nova pre 2 sata
Napetosti u Beogradu: Mirno kod Skupštine Srbije, Štimcu opet određeno policijsko zadržavanje

Napetosti u Beogradu: Mirno kod Skupštine Srbije, Štimcu opet određeno policijsko zadržavanje

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaRajfajzen bankaRaiffeisen banka

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi o štrajku glađu Dijane Hrke: Kada bol jedne osobe postane bol svih nas, dužnost nam je da pokažemo…

Studenti u blokadi o štrajku glađu Dijane Hrke: Kada bol jedne osobe postane bol svih nas, dužnost nam je da pokažemo ljudskost i saosećanje

Danas pre 48 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 88. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 88. kolu?

Danas pre 8 minuta
U Ćacilendu se prisutni međusobno potukli, policija morala da interveniše (VIDEO)

U Ćacilendu se prisutni međusobno potukli, policija morala da interveniše (VIDEO)

Danas pre 58 minuta
Žvalibabina milost

Žvalibabina milost

Danas pre 1 sat
Studenti iz Novog Pazara: Ujedinili smo sve delove Srbije i pokazali da je suživot moguć

Studenti iz Novog Pazara: Ujedinili smo sve delove Srbije i pokazali da je suživot moguć

Danas pre 1 sat