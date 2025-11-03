Situacija večeras mirna između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Beta pre 3 sata

Građani i studenti i večeras su okupljeni na raskrsnici Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra u centru Beograda, u znak podrške Dijani Hrka, koja štrajkuje glađu tražeći odgovornost za sina Stefana koji je poginuo 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

Ona je juče u 11.52 započela štrajk glađu ispod malog improvizovanog šatora, postavljenog odmah do ograde šatorskog naselja ispred Doma narodne skupštine, u kome od aprila ove godine borave pristalice vlasti.

Situacija između dva skupa je mirna, osim povremenog pogrdnog skandiranja okupljenih posebno na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, javio je reporter agencije Beta.

Oko metalne ograde koja razdvaja dva skupa, posebno u delu raskrsnice, gde je najveći deo okupljenih građana koji podržavaju Dijanu Hrku, je i večeras policija, na čiji račun se takođe povremeno čuje negodovanje.

Oko 18.45, iz improvizovanog šatorskog kampa sa pristalicama vlasti, na platou između Doma narodne skupštine i Pionirskog parka, puštena je državna himna, a potom kratko i delovi jedne narodne pesme.

Ta pesma ponovo je izazvala negodovanje okupljenih koji pružaju podršku Dijani Hrka, koji smatraju da okupljeni u šatorskom naselju to rade namerno kako bi provocirali Hrku i one koji je podržavaju.

Saobraćaj je, kao i prethodnih meseci, obustavljen na Trgu Nikole Pašića, a večeras je obustavljen i na samoj raskrsnici kod Doma narodne skupštine.

Moguće iz Kosovske ulice skrenuti ka Takovskoj, odnosno ka zgradi Radio-televizije Srbije.

Sa druge strane, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici Ulice kneza Miloša i Kralja Milana, kao i u delu Bulevara kralja Aleksandra do raskrsnice sa Resavskom.

(Beta, 03.11.2025)

