Peskov: Sastanak Putina i Trampa moguć, ali trenutno nema potrebe za tim

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MOSKVA - Moguće je da se brzo dogovori sastanak predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, ali za tim trenutno nema potrebe, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Hipotetički govoreći, to je moguće, ali trenutno za tim nema potrebe", rekao je Peskov i ocenio da je sada potreban mukotrpni rad na ukrajinskom rešenju, prenosi jutros TAS. Predsednici Rusije i SAD su se složili da se sastanu u Budimpešti i započnu pripreme za sastanak nakon razgovora 16. oktobra, podseća TAS i dodaje da je 23. oktobra Tramp neočekivano najavio odlaganje samita na neodređeno vreme, tvrdeći da neće moći da postigne "ono što je potrebno" do
