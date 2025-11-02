Tramp: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i "večnog mira"

RTV pre 47 minuta  |  Tanjug
Tramp: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i "večnog mira"

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da će ishod njegovog nedavnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom dovesti do uspeha i ''večnog mira''.

"Moj sastanak 'G2' sa predsednikom Kine Sijem bio je veliki za obe naše zemlje. Ovaj sastanak će dovesti do večnog mira i uspeha. Bog blagoslovio i Kinu i SAD", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp i Si sastali su se ranije ove nedelje u Južnoj Koreji na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN). Neposredno pre sastanka u četvrtak, Tramp je objavio da će susret biti "G2", aludirajući na to da SAD i Kina čine dve
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Ovaj sastanak će dovesti do večnog mira": Tramp o susretu sa Đinpingom: Bio je veliki za obe naše zemlje

"Ovaj sastanak će dovesti do večnog mira": Tramp o susretu sa Đinpingom: Bio je veliki za obe naše zemlje

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaVašingtonKinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

RTV pre 27 minuta
Da li je novo rusko nuklearno oružje „leteći Černobilj“ i „Posejdon“ stvarna ili prazna Putinova pretnja?

Da li je novo rusko nuklearno oružje „leteći Černobilj“ i „Posejdon“ stvarna ili prazna Putinova pretnja?

Danas pre 21 minuta
Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

RTV pre 11 minuta
Vašington i Peking će uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju

Vašington i Peking će uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju

RTV pre 11 minuta
Drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Građani odlučuju o gradonačelnicima u 32 opštine i Skoplju

Drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Građani odlučuju o gradonačelnicima u 32 opštine i Skoplju

Nova pre 2 minuta