Novi poraz Stankovićevog Spartaka i još kritika na račun Srbina!

Sportske.net pre 39 minuta  |  Sportske.net
Novi poraz Stankovićevog Spartaka i još kritika na račun Srbina!

U derbiju 14. kola ruskog šampionata, ekipa Krasnodara je uspela da savlada Spartak iz Moskve rezultatom 2:1.

Na ovaj način, Krasnodar se vratio na prvo mesto na tabeli Premijer lige Rusije sa 32 boda, dok je Spartak tek na šestom mestu sa 22 boda. Igrao se 18. minut kada je Černikov uspeo da donese prednost Krasnodaru, a Kordoba je povisio na 2:0 u 59. minutu. Gosti su bili uglavnom nemoćni tokom čitavog susreta, a sve što su uspeli jeste da smanje rezultat i postignu utešni gol preko Garsije u 90. minutu utakmice. Dejan Stanković je i na ovom meču dobio žuti karton,
Barsa se oporavila od El klasika, ''probudio'' se i Jamal!

Vest Hem savladao Njukasl i prekinuo niz od šest uzastopnih utakmica bez trijumfa u Premijer ligi

Imt savladao Vojvodinu u Novom Sadu

Nastavlja se agonija Fiorentine, Bolonja slavila u Parmi

Bolonja sa igračem više do pobede protiv Parme

Milojević: Nisam ovo očekivao; Jakšić: Ponosan sam na ekipu

(VIDEO) Ludilo u Kelnu, pet golova i u Volfsburgu

