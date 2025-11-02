Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras danas da je dobro što je skup u Novom Sadu koji su organizovali studenti u blokadi povodom tragedije koja se dogodila pre godinu dana, prošao mirno i izrazila nadu da će do kraja biti miran.

Brnabić je kazala da je danas jedan jako tužan dan za Srbiju u kome je, kako kaže, bilo potrebno da se narod i zemlja ujedine i da se otvori prostor za dijalog na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć u obraćanju, ali i danas sa gestom da ne daje izjave i ne odgovara na pretnje, uvrede i izlive mržnje koje je dobijao čitav dan. "On je želeo na taj način da pokaže poštovanje za sve žrtve i njihove porodice i za ovu zemlju i njene građane", rekla je
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeNovi SadPredsednik SrbijeAna BrnabićBlokada

