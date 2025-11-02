Al Šara dolazi u Vašington: Predsednik Sirije na sastanku sa Trampom sledeće nedelje

SIRIJSKI predsednik Ahmed al Šara trebalo bi da 10. novembra poseti Vašington, gde se očekuje da se sastane s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Beloj kući, izjavio je danas američki specijalni izaslanik za Siriju i ambasador u Turskoj Tom Barak za američki portal Aksios.

Foto: Profimedia Ovo će biti prva poseta sirijskog predsednika Beloj kući i ključni korak u obnovi odnosa SAD-a i Sirije, naveo je američki portal. Barak je naglasio da se očekuje da al-Šaraa potpiše tokom posete sporazum o pridruživanju koaliciji protiv ISIS-a koju predvode Sjedinjene Američke Države. Barak je napomenuo da se očekuje da peti krug direktnih pregovora između Izraela i Sirije, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, bude održan nakon Al Šarine