Al Šara dolazi u Vašington: Predsednik Sirije na sastanku sa Trampom sledeće nedelje
Večernje novosti pre 53 minuta
SIRIJSKI predsednik Ahmed al Šara trebalo bi da 10. novembra poseti Vašington, gde se očekuje da se sastane s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Beloj kući, izjavio je danas američki specijalni izaslanik za Siriju i ambasador u Turskoj Tom Barak za američki portal Aksios.
Foto: Profimedia Ovo će biti prva poseta sirijskog predsednika Beloj kući i ključni korak u obnovi odnosa SAD-a i Sirije, naveo je američki portal. Barak je naglasio da se očekuje da al-Šaraa potpiše tokom posete sporazum o pridruživanju koaliciji protiv ISIS-a koju predvode Sjedinjene Američke Države. Barak je napomenuo da se očekuje da peti krug direktnih pregovora između Izraela i Sirije, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, bude održan nakon Al Šarine