Sastanak koji trese svet: Tramp i Tinubu licem u lice zbog optužbi za genocid nad hrišćanima

PREDSEDNIK Nigerije Bola Tinubu sastaće se u narednim danima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kako bi razgovarali o tvrdnjama da se nad hrišćanima u toj zemlji vrši genocid, saopštile su danas vlasti u Nigeriji.

Foto: Tanjug/AP Specijalni savetnik nigerijskog predsednika za političku komunikaciju Danijel Bvala izjavio je u objavi na platformi X da će na sastanku biti reči o prirodi terorističkih napada u Nigeriji koje, prema njegovim rečima treba razjasniti, kao i pitanja saradnje dve zemlje u borbi protiv terorizma, prenosi Nigeriainfo. - Predsednik Tramp je mnogo pomogao Nigeriji tako što je odobrio prodaju oružja, a predsednik Tinubu je adekvatno iskoristio tu priliku u