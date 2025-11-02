Da li biste se vratili u budućnost?

I posle 40 godina „Povratak u budućnost“ nam poručuje da ne živimo u prošlosti, već sada i trudimo se da to sada bude najbolje što može. Sve ostalo je samo putovanje kroz vreme

Četrdeset godina. Toliko je prošlo otkako je Marti Mekflaj prvi put uskočio u DeLorean i otputovao trideset godina unazad, pravo u 1955. godinu. Kada je film „Povratak u budućnost“ izašao 1985. godine, bila sam dete i nisam razumela sve – putovanje kroz vreme, paradokse, sve te naučne šeme, ali priča mi je držala pažnju. Prošle nedelje sam ponovo gledala film, možda po stoti put u životu, i opet sam se smejala istim šalama, srce mi pomalo zastane u istim napetim