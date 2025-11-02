Da li biste se vratili u budućnost?

Velike priče pre 18 minuta  |  Piše Dragana Stojiljković
Da li biste se vratili u budućnost?

I posle 40 godina „Povratak u budućnost“ nam poručuje da ne živimo u prošlosti, već sada i trudimo se da to sada bude najbolje što može. Sve ostalo je samo putovanje kroz vreme

Četrdeset godina. Toliko je prošlo otkako je Marti Mekflaj prvi put uskočio u DeLorean i otputovao trideset godina unazad, pravo u 1955. godinu. Kada je film „Povratak u budućnost“ izašao 1985. godine, bila sam dete i nisam razumela sve – putovanje kroz vreme, paradokse, sve te naučne šeme, ali priča mi je držala pažnju. Prošle nedelje sam ponovo gledala film, možda po stoti put u životu, i opet sam se smejala istim šalama, srce mi pomalo zastane u istim napetim
Otvori na velikeprice.com

Filmovi »

„Vučićeva osveta, RTS ne prenosi sećanje na žrtve“: Kako regionalni mediji izveštavaju o Novom Sadu?

„Vučićeva osveta, RTS ne prenosi sećanje na žrtve“: Kako regionalni mediji izveštavaju o Novom Sadu?

Danas pre 9 sati
"Scene sa ćelijom snimao sam kod kuće": Rasta posle dve godine otkrio isinu o svom filmu, spomenuo nanogicu: "Zovem ljude na…

"Scene sa ćelijom snimao sam kod kuće": Rasta posle dve godine otkrio isinu o svom filmu, spomenuo nanogicu: "Zovem ljude na kafu, oni pitaju da li sam normalan"

Blic pre 5 sati
(VIDEO) Pet minuta koji slamaju srce: Hor i pesma "Cveta trešnja u planini"(sve je isto u mom kraju, samo mene više nema)

(VIDEO) Pet minuta koji slamaju srce: Hor i pesma "Cveta trešnja u planini"(sve je isto u mom kraju, samo mene više nema)

N1 Info pre 11 sati
"Najteže je kada vidite dete koje ne daje znakove života": Spasilac koji je učestvovao u izvlačenju ljudi posle pada…

"Najteže je kada vidite dete koje ne daje znakove života": Spasilac koji je učestvovao u izvlačenju ljudi posle pada nadstrešnice: "To se nikad neće izbrisati iz sećanja"

Blic pre 14 sati
Dok se cela Srbija sliva u Novi Sad, na RTS 1 film s Gagom Nikolićem, na RTS 2 pokojni Ljuba Tadić, a na RTV 1 koncert kamerne…

Dok se cela Srbija sliva u Novi Sad, na RTS 1 film s Gagom Nikolićem, na RTS 2 pokojni Ljuba Tadić, a na RTV 1 koncert kamerne muzike

Nova pre 17 sati
Maja iznela šok detalje o odnosu sa Janjušem

Maja iznela šok detalje o odnosu sa Janjušem

Vesti online pre 10 sati
"Pre podne voli ženu, uveče mene" Maja Marinković otvorila dušu o vezi s Janjušem: Pukao mi je film! Pomenula još jednog…

"Pre podne voli ženu, uveče mene" Maja Marinković otvorila dušu o vezi s Janjušem: Pukao mi je film! Pomenula još jednog bivšeg dečka

Kurir pre 13 sati
Filmovi »

Ključne reči

filmovi

Kultura, najnovije vesti »

Da li biste se vratili u budućnost?

Da li biste se vratili u budućnost?

Velike priče pre 18 minuta
"Advokat treba da veruje klijentima, a ja nisam nikada": Fila: Ja sam po Svetom Tomi, nije verovao ni Isusu Hristu da je…

"Advokat treba da veruje klijentima, a ja nisam nikada": Fila: Ja sam po Svetom Tomi, nije verovao ni Isusu Hristu da je vaskrsao

Blic pre 4 sati
Cvet iz kamena

Cvet iz kamena

Radar pre 5 sati
Više od 400 predmeta iz zaostavštine Džina Hekmana na aukciji

Više od 400 predmeta iz zaostavštine Džina Hekmana na aukciji

Danas pre 8 sati
Lijam Galager besan: Frontmen Oejzisa kritikovao fana koji je ispalio baklju u publiku na koncertu

Lijam Galager besan: Frontmen Oejzisa kritikovao fana koji je ispalio baklju u publiku na koncertu

Euronews pre 5 sati