Oglasio se Plenković nakon incidenta u Splitu: Netoleranciji nema mesta u našem društvu

Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je incident u Splitu u ponedeljak uveče, gde je grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture, ističući da očekuje da nadležni organi što pre procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturnog događaja predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležni organi što pre procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na društvenoj mreži Iks. "Netoleranciji prema nacionalnim manjinama nema mesta u hrvatskom društvu", dodao je. Splitska policija traga za mladićima koji su u ponedeljak prekinuli program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog veća Blatine. Nezvanično, okupljenim članovima