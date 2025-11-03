Preminuo klavijaturista "Slatkog greha" FOTO

B92 pre 1 sat
Preminuo klavijaturista "Slatkog greha" FOTO

Klavijaturista "Slatkog greha" Ljubiša Marković Frenki preminuo je, saopšteno je na Instagram i Fejsbuk nalogu "Slatki greh".

"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh", piše u objavi. Supruga Zorana Zokija Radanova, klarinetiste i pratećeg vokala benda, oprostila se na društvenim mrežama oprostila od Frenkija iz Slatkog greha. Bend Slatki greh je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su Živojin Matić Žile (gitarista) i Zoran Zoki Radanov
