Tramp rekao Ukrajincima "ne" VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da za sada ne razmatra nikakav sporazum koji uključuje isporuku raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini i dozvolu da ih ta zemlja upotrebi za napade na rusku teritoriju.

Na pitanje novinara u avionu Er Fors 1 o tome da li razmatra sporazum o "tomahavku", on je rekao: ''Ne, ne baš'' i dodao da ''možda promeni mišljenje'', prenosi Rojters. Si-En-En (CNN) je prethodno preneo da je Pentagon Beloj kući dao zeleno svetlo da se Ukrajini isporuče rakete "tomahavk", ali da je konačna odluka o tome na Trampu. Američki predsednik je u oktobru tokom radnog ručka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući, rekao da radije ne
