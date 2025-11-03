Naslovne strane za ponedeljak, 3. novembar 2025. godine

 Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranicama izdanja za ponedeljak, 3. novembar 2025, pišu o početku nove akademske godine, štrajku glađu majke mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice prošle godine, Dijane Hrke, o broju ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra.

ALO - Predsednik Srbije obišao gradilište nacionalnog stadiona: "Vučićeve projekte pamtiće istorija", piše list. Otkriće o manastiru Pustinja kod Prijepolja, "Pečat otkrio Svetog Simeona".

BLIC- "Studenti od danas u amfiteatrima, nastava počinje u redovnim uslovima", piše list. "Tužilaštvo traži pritvor za trenera koji je vozio kombi", piše list o udesu članova džudo kluba, kada je jedno dete poginulo, a osmoro povređeno. 

VEČERNJE NOVOSTI - "Rusija će imati 32 torpeda 'Posejdon' ", piše list. "Studenti ponovo u amfiteatru". "Blokaderi pokušali da zapale 'čacilen'", o sinoćnjim incidentima kod Skupštine Srbije.

DANAS - "Spremna sam da idem do kraja", rekla u izjavi za taj list Dijana Hrka, koja je počela štrajk glađu. "U podne bilo 110.000 ljudi", piše list o objavi neformalne organizacije Arhiv javnih skupova o broju ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu u subotu, 1. novembra.

NOVA - U tekstu pod nazivom "Sankcije će lančano uticati na skok cena hrane", list piše o američkim sankcijama koje su uvedene Naftnoj industriji Srbije. "Premeštena sudija koja je hapsila Vesića i Momirovića", piše list. "Više od 100.000 ljudi na najpotresnijem skupu u Novom Sadu", jedan je od glavnih naslova.

KURIR -Iz obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, "Iskreno: moja ruka je pružena i onima koji drugačije misle". O protivnicima vlasti: "Politička odiseja Vladana Đokića".

INFORMER - "Vučić: Pružam ruku blokaderima", iz obraćanja predsednika države. Fudbal, "Blagojević dobio otkaz u Partizanu", piše list.

SRPSKI TELEGRAF - "Ruka je uvek pružena, i dalje nudim dijalog", iz obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. List piše da položaj naše zemlje spaja kontinente, "Srbija strateška tačka koridora".

POLITIKA - "Bakljama i flašama na ljude u Pionirskom parku", o sinoćnjim incidentima ispred Skupštine Srbije. "Ideji Republike Srpske nisu mogli presuditi", piše predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik za taj list. "Završen 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga", piše list. 

