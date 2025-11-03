Naslovne strane za ponedeljak, 3. novembar 2025. godine

Beta pre 1 sat

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranicama izdanja za ponedeljak, 3. novembar 2025, pišu o početku nove akademske godine, štrajku glađu majke mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice prošle godine, Dijane Hrke, o broju ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra.

ALO - Predsednik Srbije obišao gradilište nacionalnog stadiona: "Vučićeve projekte pamtiće istorija", piše list. Otkriće o manastiru Pustinja kod Prijepolja, "Pečat otkrio Svetog Simeona".

BLIC- "Studenti od danas u amfiteatrima, nastava počinje u redovnim uslovima", piše list. "Tužilaštvo traži pritvor za trenera koji je vozio kombi", piše list o udesu članova džudo kluba, kada je jedno dete poginulo, a osmoro povređeno.

VEČERNJE NOVOSTI - "Rusija će imati 32 torpeda 'Posejdon' ", piše list. "Studenti ponovo u amfiteatru". "Blokaderi pokušali da zapale 'čacilen'", o sinoćnjim incidentima kod Skupštine Srbije.

DANAS - "Spremna sam da idem do kraja", rekla u izjavi za taj list Dijana Hrka, koja je počela štrajk glađu. "U podne bilo 110.000 ljudi", piše list o objavi neformalne organizacije Arhiv javnih skupova o broju ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu u subotu, 1. novembra.

NOVA - U tekstu pod nazivom "Sankcije će lančano uticati na skok cena hrane", list piše o američkim sankcijama koje su uvedene Naftnoj industriji Srbije. "Premeštena sudija koja je hapsila Vesića i Momirovića", piše list. "Više od 100.000 ljudi na najpotresnijem skupu u Novom Sadu", jedan je od glavnih naslova.

KURIR -Iz obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, "Iskreno: moja ruka je pružena i onima koji drugačije misle". O protivnicima vlasti: "Politička odiseja Vladana Đokića".

INFORMER - "Vučić: Pružam ruku blokaderima", iz obraćanja predsednika države. Fudbal, "Blagojević dobio otkaz u Partizanu", piše list.

SRPSKI TELEGRAF - "Ruka je uvek pružena, i dalje nudim dijalog", iz obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. List piše da položaj naše zemlje spaja kontinente, "Srbija strateška tačka koridora".

POLITIKA - "Bakljama i flašama na ljude u Pionirskom parku", o sinoćnjim incidentima ispred Skupštine Srbije. "Ideji Republike Srpske nisu mogli presuditi", piše predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik za taj list. "Završen 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga", piše list.

(Beta, 03.11.2025)