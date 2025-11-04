Vučić u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

Vučić u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu, gde će učestvovati na Samitu o proširenju EU.

Tokom posete, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom. Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos. Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom
