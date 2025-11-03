Stanković: Blokade fakulteta narušile poverenje u visokoškolske institucije

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da se procena štete blokada fakulteta u Srbiji, tokom protekle godine, ne može izraziti u ekonomskim kategorijama, već da je ona "dublja", jer je narušeno poverenje u visokoškolske institucije.

"Poverenje mora postepeno da se vrati, ukoliko u prvi plan stavimo da su fakulteti izvor i promoter znanja. Mi nemamo prostor da otvorimo pitanje upravljanja na fakultetima u prošloj godini, o promeni rektora i dekana. Nemam mehanizme kako bi taj sistem odgovornosti sproveo u delo. Novac dajemo, a nemamo prostor da to uradimo, to je paradoks akademskog života", rekao je Stanković gostujući na televiziji Pink.

On je ocenio da će biti "pokušaja reprize blokada" fakulteta u Srbiji, ali i da, kako je rekao, današnji dan (početak nove akademske godine), ne bi pretvorio u licitaciju.

"Bolje da uđemo u dijalog sa univerzitetima, imam moralnu obavezu da razgovaram sa svakim dekanom. Moramo da odvojimo politiku i obrazovanje na fakultetima. Pravo na političko mišljenje imaju svi, ali treba da ga imaju van fakulteta. Ko ne bude radio, neće imati platu", naveo je Stanković.

Dodao je da veruje da veliki broj nastavnika hoće da radi svoj posao "nezavisno od toga ko je na vlasti".