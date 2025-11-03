Ministar Stanković: Biće pokušaja repriza blokada fakulteta, ko ne bude radio - neće dobiti platu

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je da se procena štete blokada fakulteta u Srbiji, tokom protekle godine, ne može izraziti u ekonomskim kategorijama.

Kako je dodao, ta šteta je "dublja", jer je narušeno poverenje u visokoškolske institucije. "Poverenje mora postepeno da se vrati, ukoliko u prvi plan stavimo da su fakulteti izvor i promoter znanja. Mi nemamo prostor da otvorimo pitanje upravljanja na fakultetima u prošloj godini, o promeni rektora i dekana. Nemam mehanizme kako bih taj sistem odgovornosti sproveo u delo. Novac dajemo, a nemamo prostor da to uradimo, to je paradoks akademskog života", rekao je