Stanković: Blokade fakulteta narušile poverenje u visokoškolske institucije

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da se procena štete blokada fakulteta u Srbiji, tokom protekle godine, ne može izraziti u ekonomskim kategorijama, već da je ona "dublja", jer je narušeno poverenje u visokoškolske institucije. "Poverenje mora postepeno da se vrati, ukoliko u prvi plan stavimo da su fakulteti izvor i promoter znanja. Mi nemamo prostor da otvorimo pitanje upravljanja na fakultetima u prošloj godini, o promeni rektora i dekana.