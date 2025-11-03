Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 14 minuta
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2312 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru oslabiti za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, a biće i slabiji za po 0,2 odsto na godišnjem nivou, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je niži za 0,3 odsto i iznosi 101,6661 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou jači za 5,9 odsto, a od početka godine za 10,6 odsto. (Tanjug)
Nbs objavila novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Narodna banka objavila Dolazi do promene kursa dinara!

Alo pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,2312 dinara

RTV pre 7 sati
