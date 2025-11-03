Blagi pad dinara: Pogledajte kakav je zvanični kurs za 3. novembar 2025.

Kurir
Blagi pad dinara: Pogledajte kakav je zvanični kurs za 3. novembar 2025.

U poređenju sa prethodnim mesecom, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou oslabio 0,2 odsto.

Od početka godine domaća valuta je takođe zabeležila pad od 0,2 odsto. Srednji kurs dinara prema američkom dolaru danas iznosi 101,3394 dinara. U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 1,3 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 6,2 odsto, a od početka godine beleži rast od 11 odsto. Biznis Kurir
