Hrka i građani ispred Skupštine: Novosađani najavili dolazak, Štimac iz Urgentnog vraćen u 29. novembar (UŽIVO)

Danas pre 53 minuta  |  Danas Online/ agencije
Ispred Narodne skupštine jutros je mirno, ali je i dalje prisutan značajan broj policajaca, a Dijana Hrka ne odustaje od štrajka glađu.

Građani iz više gradova najavljuju dolazak ispred Skupštine Srbije kako bi joj pružili podršku. Dijana Hrka se i dalje nalazi ispred Skupštine, u šatoru na uglu Takovske ulice, zajedno sa veteranima i oko 20 građana koji su na ovom mestu proveli noć. 15.28 Dijana Hrka je izjavila da ju je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i bivši premijer Miloš Vučević slagao, jer joj je obećao da će odgovorni za smrt njenog sina Stefana Hrke i još petnaest ljudi biti
