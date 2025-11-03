Hrka i građani ispred Skupštine: Novosađani najavili dolazak, Štimac iz Urgentnog vraćen u 29. novembar (UŽIVO)

Ispred Narodne skupštine jutros je mirno, ali je i dalje prisutan značajan broj policajaca, a Dijana Hrka ne odustaje od štrajka glađu.

Građani iz više gradova najavljuju dolazak ispred Skupštine Srbije kako bi joj pružili podršku. Dijana Hrka se i dalje nalazi ispred Skupštine, u šatoru na uglu Takovske ulice, zajedno sa veteranima i oko 20 građana koji su na ovom mestu proveli noć. 15.28 Dijana Hrka je izjavila da ju je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i bivši premijer Miloš Vučević slagao, jer joj je obećao da će odgovorni za smrt njenog sina Stefana Hrke i još petnaest ljudi biti