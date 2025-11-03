(BLOG) Skup podrške Dijni Hrki na Đačkom trgu u Kragujevcu, u Kraljevu ispred SNS-a (VIDEO)

Građani se od 19 sati okupljaju na Đačkom trgu u Kragujevcu u znak podrške Dijani Hrki, koja je juče počela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije.

Poziv na solidarnost sa majkom mladića nastradalog u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu uputili su ujedinjeni zborovi Kragujevca. 20:40 Skup je završen na Trgu Radomira Putnika. Građani su pre toga prošetali do policijske uprave zamolili policiju u Kragujevcu da „prenesu kolegama iz Beograda da smanje represiju prema građanima i čuvaju gradjane koji traže pravdu, ako ne mogu da to učine, onda se vide ponovo“. 20:20 Kolona se zaustavila ispred