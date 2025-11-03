Studenti u blokadi o Generalštabu: Vlast želi da zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa

Danas pre 3 sata  |  Beta
Studenti u blokadi o Generalštabu: Vlast želi da zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa
Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu ocenili su danas da je Leks specijalis za zgradu Generalštaba „još jedan u nizu poteza trenutne vlasti da zaradi na zaboravu kuturnog nasleđa“. „Dok Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu o zloupotrebama službenog položaja i falsifikovanoj dokumentaciji kojom je prvobitno ukinuta zaštita nad zgradama Generalštaba vlast pokušava da kroz leks specijalis ‘legalizuje’ učinjeni zločin i oslobodi kriminalce posledica
