Arhitekti: Hitno povući predlog leks specijalisa za Generalštab

U javnom pismu Vladi Srbije, potpisnici Deklaracije o sudbini Beogradskog Sajma i Generalštaba traže da se hitno povuče predlog leks specijalisa za Generalštab zato što, između ostalog, nije poštovana procedura a traje i istražni postupak u TOK-u

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 4. novembar sednicu parlamenta na čijem će dnevnom redu biti leks specijalis za Generalštab, bez obzira što se u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) vodi istraga o zloupotrebi službenog položaja u donošenju odlike o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u Beogradu. Hitno povlačenje Predloga Grupa institucija, profesionalnih asocijacija, organizacija
Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeOrganizovani kriminalTužilaštvoBeogradski sajamLeks specijaliszloupotreba službenog položajaAna BrnabićVojska Srbije

