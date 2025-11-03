Sudije i tužioci traže od Ustavnog suda hitnu ocenu ustavnosti Zakona o Generalštabu

Neformalna zajednica sudija i javnih tužilaca „Odbrana struke“ pozvala je danas Ustavni sud i Državno pravobranilaštvo da, radi zaštite imovinsko-pravnog i javnog interesa Srbije, hitno ocene, odnosno podnesu Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu izmedu Ulica kneza Milosa, Masarikove, Birčaninove i Resavske – zgrade Generalštaba. Predlog