Čaršija će jednog dana biti na novčanici

Šta je nama bio Novi Pazar, a šta nam je sada?

Biće da nešto, kao što umeju, nisu išli vozovi, to je jedini razlog zašto sam kročio u međugradski – pa još i međunarodni, možeš misliti! – autobus. Mora biti da je bus, u godinama kada se nije imalo za avion i kada se nije imao automobil, bio jedina preostala opcija za put do mora. Traume se, to ćemo utvrditi u tih desetak i kusur sati, ne leče izlaganjem izvoru traume, pa tada svakako nisam zavoleo autobuse, naprotiv. Ali sam, sasvim moguće, prvi put zavoleo