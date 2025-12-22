Čaršija će jednog dana biti na novčanici

Velike priče pre 6 sati  |  Piše Marko Prelević
Čaršija će jednog dana biti na novčanici

Šta je nama bio Novi Pazar, a šta nam je sada?

Biće da nešto, kao što umeju, nisu išli vozovi, to je jedini razlog zašto sam kročio u međugradski – pa još i međunarodni, možeš misliti! – autobus. Mora biti da je bus, u godinama kada se nije imalo za avion i kada se nije imao automobil, bio jedina preostala opcija za put do mora. Traume se, to ćemo utvrditi u tih desetak i kusur sati, ne leče izlaganjem izvoru traume, pa tada svakako nisam zavoleo autobuse, naprotiv. Ali sam, sasvim moguće, prvi put zavoleo
Otvori na velikeprice.com

Povezane vesti »

Protest u Novom Pazaru i prizori koji su obišli Balkan

Protest u Novom Pazaru i prizori koji su obišli Balkan

Glas Šumadije pre 11 minuta
Kako Rojters piše o protestu u Novom Pazaru?

Kako Rojters piše o protestu u Novom Pazaru?

Danas pre 27 minuta
Marina Petrović Jilih, profesorka kragujevačkog FILUM-a na protestu u Novom Pazaru: To se dogodilo vama, sutra će možda nama…

Marina Petrović Jilih, profesorka kragujevačkog FILUM-a na protestu u Novom Pazaru: To se dogodilo vama, sutra će možda nama

Glas Šumadije pre 46 minuta
U Novom Pazaru održan skup podrške Državnom univerzitetu

U Novom Pazaru održan skup podrške Državnom univerzitetu

Glas Zaječara pre 3 sata
Održan protest u Novom Pazaru: “Tu smo dok se svi zahtevi ne ispune”

Održan protest u Novom Pazaru: “Tu smo dok se svi zahtevi ne ispune”

Luftika pre 3 sata
"Srbija bi bila slobodna, sa čvrstim i pravednim temeljem": Studenti aktivisti iz Pazara o tome kako bi želeli da izgleda naša…

"Srbija bi bila slobodna, sa čvrstim i pravednim temeljem": Studenti aktivisti iz Pazara o tome kako bi želeli da izgleda naša zemlja

N1 Info pre 4 sati
Da li se DUNP uništava i ko je kriv - studenti u blokadi ili su problemi stariji od protesta

Da li se DUNP uništava i ko je kriv - studenti u blokadi ili su problemi stariji od protesta

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SandžakNovi Pazardrzavni univerzitet u Novom Pazarustudentski protestiDunp

Društvo, najnovije vesti »

Skupština grada Beograda: Predložena privatizacija Apoteka Beograd

Skupština grada Beograda: Predložena privatizacija Apoteka Beograd

Mašina pre 32 minuta
Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, žandarmerija okružila građane

Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, žandarmerija okružila građane

N1 Info pre 31 minuta
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Nova ekonomija pre 31 minuta
CINS: Firma Vučićevog kuma prodaje struju državi za milione evra

CINS: Firma Vučićevog kuma prodaje struju državi za milione evra

Nova ekonomija pre 6 minuta
Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Beta pre 32 minuta