Kako Rojters piše o protestu u Novom Pazaru?

Nekoliko hiljada aktivista iz cele Srbije pridružilo se juče studentskim protestima na jugozapadu zemlje, protestujući protiv onoga što opisuju kao vladin pritisak na državne univerzitete.

Demonstracije, deo šireg pokreta koji se suočava sa političkim mešanjem u visoko obrazovanje, bile su prve te vrste u Novom Pazaru, gradu sa većinskim bošnjačkim muslimanskim stanovništvom, piše Rojters. Ovo je jedan od mnogih protesta organizovanih nakon urušavanja krova železničke stanice prošle godine u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi. Studenti iz Novog Pazara postali su poznati širom zemlje nakon što su danima šetali kako bi se pridružili masovnim