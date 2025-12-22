"Srbija bi bila slobodna, sa čvrstim i pravednim temeljem": Studenti aktivisti iz Pazara o tome kako bi želeli da izgleda naša zemlja

Simbolično, u "Klubu heroja" u njihovom Novom Pazaru, Rada Đurić je razgovarala sa studentima aktivistima, sa Sarom Mulić, Selmom Kolašinac i Davudom Delimeđcem.

Sara ima 23 godine i na petoj je godini medicine u Beogradu. Iza sebe ima tri naučnoistraživačka rada, đak je generacije i u osnovnoj i u srednjoj školi. Bila je urednica školskih časopisa, bori se protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja svake vrste. Dobitnica je i nagrade za najperspektivnijeg mladog pisca. Selma studira arhitekturu na državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Za nju je arhitektura spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Tako vidi i svoj