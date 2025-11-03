Sanja Solarević: Vlast donosi lex specialis kako bi mogla da ruši Generalštab

Lex specialis o Gerneralštabu potpuno suspenduje Zakon o planiranju i izgradnji i omogućava njegovo rušenje bez građevinske dozvole, ukazuje odbornica ZLF

Na predlog 110 poslanika, u utorak 4. novembra Narodna skupština Srbije će izglasati lex specialis, zakon koji će dozvoliti rušenje Generalštaba, kompleksa koji je deo istorije i identiteta ovog naroda. Opšti interes Lex specialis se zvanično zove Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, a njegov tekst je dostupan na sajtu Skupštine. Ima