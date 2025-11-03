Zemljotres u Avganistanu: Poginulo najmanje 20 osoba, povređeno 320 (VIDEO)

Danas pre 11 minuta  |  Beta-AFP
Zemljotres u Avganistanu: Poginulo najmanje 20 osoba, povređeno 320 (VIDEO)

U zemljotresu koji je sinoć pogodio severni deo Avganistana poginulo je više od 20 osoba, saopštilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja novi bilans žrtava. „U provincijama Balk i Samangan je stradalo 20 ljudi, a povređeno 320“, rekao je portparol Ministarstva zdravlja Šafarat Zaman novinarima i dodao da je to privremeni bilans.

Zemljotres, koji se dogodio sinoć oko 20.30 časova po centralnoevropskom vremenu u Holmu u provinciji Samangan, blizu grada Mazar-e-Šarif, bio je na dubini od 28 kilometara, saopštio je Američki geološki zavodo (USGS). A powerful earthquake struck northern Afghanistan in the middle of the night, causing houses to collapse while residents were deeply asleep, resulting in numerous fatalities. pic.twitter.com/t4x6dNmwdQ — Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) November 2,
