Novi bilans zemljotresa u Avganistanu: Poginulo najmanje 20 osoba, povređeno 320

Novi magazin
U zemljotresu koji je sinoć pogodio severni deo Avganistana poginulo je više od 20 osoba, saopštilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja novi bilans žrtava.

"U provincijama Balk i Samangan je stradalo 20 ljudi, a povređeno 320", rekao je portparol Ministarstva zdravlja Šafarat Zaman novinarima i dodao da je to privremeni bilans. Zemljotres, koji se dogodio sinoć oko 20.30 časova po centralnoevropskom vremenu u Holmu u provinciji Samangan, blizu grada Mazar-e-Šarif, bio je na dubini od 28 kilometara, saopštio je Američki geološki zavodo (USGS). Plava džamija u Mazar-e-Šarifu, dragulj iz 15. veka tog velikog grada na
