Snažan zemljotres u Avganistanu: Najmanje 20 mrtvih i preko 320 povređenih

Snažan zemljotres pogodio je severni Avganistan, pri čemu je stradalo najmanje 20 ljudi, dok je više od 320 povređeno.

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihteru dogodio se na dubini od 28 kilometara, a epicentar je bio u blizini Mazari Šarifa, jednog od najvećih avganistanskih gradova, oko jedan sat iza ponoći po lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, navodeći da se očekuju značajne žrtve i široko rasprostranjene posledice. Portparol talibanskog Ministarstva zdravlja, Šarafat Zaman Amar, potvrdio je da su spasilačke ekipe još na terenu i da se